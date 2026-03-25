Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duygulandıran veda mesajı! Liverpool'da bir devir resmen sona erdi

25.03.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool'un efsane futbolcusu Mohamed Salah, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını resmi olarak duyurdu. Bu karar, Liverpool taraftarları ve kulübü için büyük bir dönemin sonu anlamına geliyor. Salah'ın ayrılık açıklamasının ardından Liverpool kulübü de resmi bir veda mesajı yayımladı. Salah'ın duygusal veda sözleri ve takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etmesi dikkat çekti.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı. Bu karar, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir dönemin sonu olarak değerlendirildi.

KULÜPTEN VEDA MESAJI

Salah'ın açıklamasının ardından Liverpool da resmi bir veda mesajı yayımladı. Kulüp, yıldız oyuncunun Anfield'daki kariyerinin sezon sonunda sona ereceğini belirterek başarılarının onurlandırılacağını duyurdu.

DUYGUSAL SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Salah, yaptığı açıklamada Liverpool'un kendisi için yalnızca bir kulüp olmadığını vurgulayarak, "Bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini hayal etmemiştim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh" ifadelerini kullandı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM" DEDİ

Başarılı futbolcu, kazandıkları kupaları ve birlikte verdikleri mücadeleyi hatırlatarak takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Salah, gördüğü desteği hayatı boyunca unutmayacağını dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 08:47:12. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.