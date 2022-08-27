Düzce Belediyeden genç voleybolculara destek - Son Dakika
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Düzce Belediyeden genç voleybolculara destek

27.08.2022 09:45
Düzce Belediyeden genç voleybolculara destek

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü kurulmasının ardından amatör ve profesyonel sporcu ve kulüplere olan desteğini her geçen gün artıyor.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü kurulmasının ardından amatör ve profesyonel sporcu ve kulüplere olan desteğini her geçen gün artıyor. Spor desteğinin son halkası ise tamamı Düzceli sporculardan oluşan Düzce Voleybol Gençlik ve Spor Kulübüne salon desteği oldu.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda antrenman yapan Düzce Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü sporcularıyla buluştu. Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Tüfekçi ile birlikte spor salonunda genç sporcuları ziyaret eden Kocaman, gençlerin haftanın 2 günü antrenman yapacaklarını kaydetti.

Düzce Belediyesinin sporcu ve spor kulüplerinin her zaman yanında olduğunu göstermek için müdürlüğün kurulduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, " Düzce'mizin adını her türlü arenada başarılarıyla duyuran sporcularımızın yanında olacağız. Amatör spor kulüplerine her zaman desteğimiz hazır" diyerek genç voleybolculara başarılar diledi.

Belediyeye destek teşekkürü

Voleybol Kadınlar 2. Liginde Düzce'yi temsil edecek olan Düzce Voleybol Gençlik ve Spor Kulübünün Baş antrenörü Levent Görün ise "Salonu kiralamak zorunda kalsak inanılmaz paralar ödememiz gerekiyor. Böyle bir destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tribüne de gelirseniz çok mutlu oluruz" diyerek teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Belediyeden genç voleybolculara destek - Son Dakika

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