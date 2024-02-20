Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı Play-Off\'a galibiyetle başladı

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Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol takımı Konuralp Beyleri TVF 2. Lig Play-Off karşılaşmalarına galibiyet ile başladı. Düzce'nin gururu gençler 52 Çamlık Orduspor ekibini 3-0 mağlup etti.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol ekibi TVF 2. Lig mücadelesinde grup karşılaşmalarını lider tamamlarken Karaman'da düzenlenen Play-Off müsabakalarında ilk rakibi 52 Çamlık Orduspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek bir üst lige daha da yaklaştı. Maçtan rahat galibiyet ile ayrılan Düzce ekibi, 22 Şubat'a kadar sürecek müsabakalarda Nazilli Belediyesi ve Midyat Belediyesi ile karşılaşacak. Şehrimizin gururu voleybol takımı karşılaşmaları en az ikinci sırada tamamladığı takdirde TVF 1. Lige yükselecek. - DÜZCE