Düzce\'de 9. Bisiklet Baharı Şenliği düzenlenecek

Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından bu yıl 9. düzenlenecek Bisiklet Baharı 2 Haziran Pazar günü Anıt Park meydanında saat 17.00'da başlayacak.

Düzce'de düzenlenecek 9. Bisiklet Baharı Şenliği Anıt Park Meydanı'nda başlayacak olup, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında son bulacak. Turun sonunda DJ Serkan mini konser verecek. Program konuşmaları ve denge gösterilerinin ardından çekilişe başvuruda bulunan ve katılım sağlayan her 100 kişiden 1'ine hediye bisiklet ile sürpriz hediye çekilişi yapılacak.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bisiklet Federasyonu, Türk Kızılay Düzce Şubesi ve Asya Su'yun ortaklaşa düzenlediği 9. Bisiklet Baharında hediye bisiklet çekilişine katılmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nin sitesinden form doldurularak, tura katılım sağlanması gerektiği bildirildi. - DÜZCE