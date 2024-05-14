Düzce'de 9. Bisiklet Baharı Şenliği düzenlenecek - Son Dakika
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Düzce'de 9. Bisiklet Baharı Şenliği düzenlenecek

Düzce\'de 9. Bisiklet Baharı Şenliği düzenlenecek

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 9. Bisiklet Baharı Şenliği Anıt Park Meydanı'nda başlayacak ve DJ Serkan'ın mini konseriyle son bulacak. Katılımcılar arasında bisiklet ve sürpriz hediyelerin çekilişi yapılacak.

14.05.2024 18:26  Güncelleme: 18:40
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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından bu yıl 9. düzenlenecek Bisiklet Baharı 2 Haziran Pazar günü Anıt Park meydanında saat 17.00'da başlayacak.

Düzce'de düzenlenecek 9. Bisiklet Baharı Şenliği Anıt Park Meydanı'nda başlayacak olup, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında son bulacak. Turun sonunda DJ Serkan mini konser verecek. Program konuşmaları ve denge gösterilerinin ardından çekilişe başvuruda bulunan ve katılım sağlayan her 100 kişiden 1'ine hediye bisiklet ile sürpriz hediye çekilişi yapılacak.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bisiklet Federasyonu, Türk Kızılay Düzce Şubesi ve Asya Su'yun ortaklaşa düzenlediği 9. Bisiklet Baharında hediye bisiklet çekilişine katılmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nin sitesinden form doldurularak, tura katılım sağlanması gerektiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce'de 9. Bisiklet Baharı Şenliği düzenlenecek - Son Dakika

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