Düzce\'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı

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Türkiye genelinde birçok belediye ile birlikte Düzce Belediyesi'nin de nihai faydalanıcısı olduğu Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) dahilinde 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası organizasyonları başladı.

Düzce Belediyesi, AB Fonu destekli SKUP çalışmalarını sürdürüyor. Paylaşımlı kamusal alan ve şehri birlikte yaşayalım ana temaları ile bu yıl kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası için Düzce'de de birçok etkinliğin hazırlığı yapıldı. Tüm Türkiye genelinde projeyi uygulayan belediyeler, sözleşme makamı ve SKUP Türkiye temsilcilerinin de katıldığı canlı yayında belediyeler tarafından yapılan çalışmalar izleyenlere aktarıldı.

SKUP Türkiye'den Volkan Recai Çetin yaptığı açıklamada proje detayından söz ederek; "Yerel yönetimlerin ve yerel halkların gündemine böyle bir konuyu taşımak en önemli adım oldu. Akademik çalışmalar ve uygulamada zaman zaman sorunlar yaşansa da ideal olan teori ve pratiği birbirine yaklaştırmak olmalıdır. SKUP ve Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ortak noktası şudur; kentlerimiz yaşanabilirliği için önemli olan konu bu hafta sayesinde tüm paydaşlardan daha çok karşılık bulacak. Bu iki konu birbiri ile yakından bağlı aslında. Nihai faydalanıcılar yerel yönetimler. Asıl hedefi kişisel ulaşım sistemlerinin sürdürülebilir hale getirmektir. Zaten bu hafta da bu konuda farkındalık oluşturmak için bir fırsat. Belediyelere uzun vadeli SKUP'lar oluşturmaları için gereken temeli oluşturmak. Proje sonunda çok önemli çıktılar olacak. Makro seviyede tavsiyeler içeren Yeşil Kitap hazırladık. Ulusal hedefler ve AB Politikalarında somut adımları düzenleyecek bir rehber bu aslında. Türkiye'deki tüm paydaşlar arasında politika diyalogu kuruyor ve derinleştiriyoruz" dedi.

TBB Proje ve Finansman Müdürü Ertuğrul Şafak ise, "SKUP Tr gönüllüler ve Kent Ajandası oluşturduk ve buluşmalar yaptık. Bike To University çalışması gerçekleştirdik. Belediyelerimiz bu konuda çok destekledi. Biz kurum olarak belediyelerin dış finansman sorununa çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yeni dönemde yol güvenliği gibi çalışmamız olacak. Sürdürülebilir Kentler konusunda bir külliyat mevzuat oluşturuyoruz. Belediyelerimizden beklentimiz bu konuda daha pro-active hareket etmeleridir. Bin 407 belediyemiz var ve hepsi bizim doğal üyemiz. Bu konuda karşılıklı çalışmalarla daha güzel işler yapabiliriz. Paylaşımlı kamusal alanlar oluşturma motivasyonu ile geleceğe hazırlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Düzce'de yapılan çalışmaları aktarmak üzere yayına katılan İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin, Avrupa Hareketlilik Haftası sayesinde sürdürülebilir ulaşım sistemlerine teşvik çalışmalarının destek göreceğini ve geniş kitlelere yayılacağına inandıklarını dile getirerek, projeye emek veren başta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yayında şehir merkezi yayalaştırma projelerinden de söz Aydın ve Pişkin, Asar Deresi Projesi ve İstanbul Caddesi hakkında bilgiler verirken Düzcelileri 22 Eylül'de yapılması planlanan Bisiklet-Plogging Etkinliğine davet etmeyi unutmadı. - DÜZCE