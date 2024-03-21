Düzce'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Düzce'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

Düzce\'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' düzenlendi. Turnuvada down sendromlu gençler, masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oyunlarını oynadı. Etkinlik sonunda ödül töreni düzenlenerek tüm down sendromlu çocuk ve bireylere sertifika takdim edildi.

21.03.2024 09:28  Güncelleme: 09:30
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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü çeşitli etkinlikle kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programında 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinlikleri düzenledi. Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen turnuvada down sendromlu gençler, masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oynamanın keyfini yaşadı.

Etkinlik sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm down sendromlu çocuk ve bireylere sertifika takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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