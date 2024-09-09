Düzce\'de düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası sona erdi

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce'de ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Zirve Bilardo Spor Salonu ve Star Bilardo Spor Salonu'nda düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonasına 76 sporcu katıldı. 7 gün süren müsabakalar sonunda Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü sporcusu Baha Alptekin birinci, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Kazım İlker Canbul ikinci, Zirve Spor Kulübü sporcuları Muzaffer Kahraman ve Özkan Kocabıyık üçüncü oldu.

Bilardo sever final müsabakasını izlerken son ana kadar şampiyonun adı belli olmadı. Müsabakanın sonunda aldığı serilerle Kazım İlker Canbul'u geride bırakıp şampiyonluğa uzanan Baha Alptekin, Düzce'nin bilardo şampiyonu oldu.

3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru dereceye giren sporcuları tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti. - DÜZCE