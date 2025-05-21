Düzce\'de Gençliğe Büyük Destek: 19 Mayıs Spor Kampüsü Projesi İhale Sürecine Girdi

Düzce'de gençliğe ve spora büyük katkı sağlayacak '19 Mayıs Spor Kampüsü' projesi ihale sürecine girdi. Genç sporcular, Kiremitocağı Mahallesi'ne yapılacak proje için Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür etti.

Düzce Belediyesi'nin Kiremitocağı Mahallesi'nde hayata geçireceği 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi, bölge halkı ve spor camiası tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, halk buluşmaları kapsamında gittiği Kiremitocağı Mahallesi'nde sporculardan anlamlı bir teşekkür aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Öğütlü Alayıldız, genç sporcularla birlikte katıldığı ziyarette Başkan Özlü'ye hitaben, "19 Mayıs Spor Kompleksi gibi harika bir projeyi Kiremitocağı Mahallemize kazandırdığınız için size sporcularımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Sporcuların ilgisinden ve teşekküründen memnuniyet duyduğunu belirten Faruk Özlü ise, "19 Mayıs Spor Kampüsü dediğimiz yerin projesi, parası, onayları her şeyi hazır. İnşallah gençlerimizle beraber bu spor salonunda ve açık sahada artık ben de spor yaparım" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 20 dönümlük bir alanda inşa edilecek olan kampüs, çok amaçlı spor salonları, sentetik çim saha, tribünler, sosyal alanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve otopark gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındıracak. Projenin ihale süreci başlarken, inşaatın Temmuz ayında başlaması planlanıyor. - DÜZCE