Düzce\'de Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu İkinci Kez Yapılacak

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 9 Haziran'da tarihin doğa ile bütünleşmesine şahitlik olunacak Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu bu yıl ikincisi yapılacak.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Düzce ve Çilimli Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Atletizm Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu için hazırlıklarını sürdürüyor. 9 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinlikle Düzce'nin tarihi tüm Türkiye'ye tanıtılacak. Koşucular adeta tarihin doğa ile bütünleşmesine şahit olacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışlara son başvuru tarihi 7 Haziran olarak belirlendi. İpekyolu koşusu 20 kilometre ve su kemeri koşusu 13 kilometre olacak. İpekyolu ve su kemeri koşuları 18 – 34 normal ve 35-39\40-44\45+ olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Su kemeri koşusunda koşucular Prusias Ad Hypium antik kentin giriş kapısı olan Atlı Kapıdan başlayarak, Konuralp trekking güzergahına bağlanacaklar. Ketenciler Köyü'nden geçerek Kemerkasım Köyü'ne ulaşacak olan sporcular, M.S. 3. Yüzyılda yapılan su kemerlerinin tarihi dokusunda kendilerini bulacaklar. 10. kilometrede Düzce Üniversitesine bağlanacak olan yarış, Antik Tiyatro önünde son bulacak.

Antik Tiyatro koşusunda koşucular Prusias Ad Hypium antik kentin giriş kapısı olan Atlı Kapıdan başlayarak, Konuralp trekking güzergahına bağlanacaklar. Kısa bir karayolu bağlantısının ardından Çilimli güzergahına sapacak olan yol, Konur Alp Gazi'nin Bizans ile yaptığı savaş meydanı olan Uzunca Bel'i (Çilimli) de içine alacak bir parkuru içine alacak. Dönüş güzergahında Roma Köprüsünden geçilerek, yarış Antik Tiyatro önünde son bulacak.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, geçen yıl yapılan koşuda dünya derecesi olan sporcuların da yer aldığını belirterek, "Geçin yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Tarihi İpek Yolu koşusuna 700 sporcu katılmıştı. Bu yıl bu rakamın daha da fazla olmasını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE