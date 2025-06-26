Düzce, Galatasaray\'a Tesis Yatırımı İçin Hazırlık Yapıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Galatasaray Spor Kulübü'nün tesis yatırımı kapsamında önerilecek alanlarda incelemelerde bulundu. Uygun görülen bölgeler, önümüzdeki günlerde Düzce'yi ziyaret etmesi planlanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sunulacak.

Düzce, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a da kapılarını açıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Galatasaray Spor Kulübü'nün tesis yatırımı planı kapsamında önerilecek alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Özlü'ye ziyaretlerinde Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, Milli Emlak Müdürü Mehmet Habipoğlu ve Düzce Belediyesi İmar Müdürü Kalender Aydın eşlik etti.

İlk olarak, Düzce merkeze 34 kilometre uzaklıkta ve 1200 rakımda yer alan Torkul Göleti ve Yaylası'nı ziyaret eden heyet, bölgede çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Tesis yatırımı açısından uygunluk analizleri yapılan alanda, yerinde istişareler gerçekleştirildi.

İnceleme turunun ikinci durağı ise Gölyaka ilçesinde bulunan Yanık Yaylası oldu. Yaklaşık 1150 metre rakıma sahip yaylada konuşan Başkan Faruk Özlü, şunları söyledi:

"Şu anda Gölyaka Yanık Yaylası'ndayız. Bundan önce de Torkul Yaylası'ndaydık. Galatasaray Spor Kulübü'ne tesis alanı için yer bakıyoruz. Burası gayet uygun. 1100 metrenin üzerinde rakıma sahip. Geniş bir alan var. Galatasaray Başkanımız Sayın Dursun Özbek ile İstanbul Sanayi Odası Başkanımız Sayın Erdal Bahçıvan'ı buraya davet ettik. Kendileri için bir hazırlık yaptık. Önümüzdeki ay inşallah burada olacaklar."

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki modern tesislerine ev sahipliği yapan Düzce, Galatasaray'ın da yatırım yapmayı planlamasıyla birlikte iki büyük kulübün kamp ve altyapı merkezi olma yolunda ilerliyor. - DÜZCE