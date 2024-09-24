Düzce Kamu Spor Oyunları Sona Erdi - Son Dakika
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Düzce Kamu Spor Oyunları Sona Erdi

Düzce Kamu Spor Oyunları Sona Erdi

Kamu Spor Oyunları'nda heyecan dolu mücadeleler yaşandı, takımlar ödüllerini aldı.

24.09.2024 16:15
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Düzce'de büyük heyecanla takip edilen Kamu Spor Oyunları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu ve final müsabakalarının ardından sona erdi.

Kamu çalışanları arasında dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı bu etkinlikte, voleybol, masa tenisi ve 3x3 basketbol gibi branşlarda yapılan karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçti. Organizasyonda öne çıkan kurumlar ve takımlar, başarılarıyla turnuvaya damga vurdu. Kamu Spor Oyunları'nın voleybol kategorisinde mücadeleler büyük ilgi gördü. Özellikle finale kalan takımların gösterdiği performans, izleyicileri heyecanlandırdı.

Erkekler finalinde Cezaevi takımı Cumayeri Kaymakamlığını mağlup etti ve şampiyonluğu kazandı. Kadınlar voleybolda da Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Masa tenisi erkekler kategorisinde de heyecanlı karşılaşmalara sahne olan turnuvada, Devlet Hastanesi erkek takımı birinci, Düzce Üniversitesi ikinci ve Cumayeri Kaymakamlığı üçüncü olurken, kadınlarda Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ikinci oldu.

Basketbol kategorisinde ise erkek takımları arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, sergilediği üstün performans ve etkili oyun stratejileriyle şampiyonluğu göğüsledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ikinci olurken Düzce Üniversitesi de turnuvayı üçüncü tamamladı. Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Vali Yardımcımız Sayın Mustafa Pala ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Kamu Spor Oyunları Sona Erdi - Son Dakika

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