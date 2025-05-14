Düzce'nin Tekvando Ailesi Milli Takıma Hazırlanıyor

Düzce'de öğretmenlik yaptığı okulun spor salonunda ulusal ve uluslararası arenada dereceler elde eden tekvandocular yetiştiren antrenör Hakan Şengönül, yoğun tempoda çalıştırdığı oğlu ve kızını da milli takıma kazandırmak istiyor.

Yeşiltepe Ortaokulu'na 2013'te bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atandıktan sonra depo olarak kullanılan alanı spor salonuna çevirip tekvando antrenörlüğüne devam eden Şengönül'ün bugüne kadar yetiştirdiği sporculardan 100'ü aşkını Türkiye derecesi elde etti.

Bu süre zarfında 18 milli sporcu yetiştiren Şengönül'ün çalıştırdığı milli tekvandoculardan Utku Kap'ın yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği; Damla Nur Yılmaz'ın ise gençler kategorisinde liselerarası dünya, Avrupa Oyunları ve Balkan şampiyonlukları bulunuyor.

Antrenör Şengönül, tekvandoda minikler ve yıldızlar kategorisinde hem Türkiye'de hem de uluslararası turnuvalarda dereceler kazanan 12 yaşındaki kızı Asya ile 15 yaşındaki oğlu Mert'i de ay-yıldızlı formayı giymeleri için hazırlıyor.

"Hedefimiz öncelikle milli takım içinde yer almak"

Hakan Şengönül, AA muhabirine, sporcularının Avrupa ve dünyada dereceler elde ettiğini, kendi çocuklarının da bu seviyelere gelmesi için çabaladığını söyledi.

Asya ve Mert'in de uluslararası arenada İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını dalgalandırmalarını istediğini dile getiren Şengönül, "Bu amaçla çalışmalarımız devam ediyor. Asya geçen yıl Sivas'ta Minikler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bu yıl, yıldızlar kategorisinde Uluslararası Türkiye Açık'ta üçüncülük elde etti. Oğlum Mert'in Balkan Kupası ve Romanya Açık ikincilikleri bulunuyor. Aynı zamanda Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Çoklu Oyunlar'da üçüncü oldu." diye konuştu.

Şengönül, 16-18 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek 10. Avrupa Başkanlık Kupası'na hazırlandıklarını anlatarak, burada derece yapıp milli takımda yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

Şampiyonada oğlunun gençler, kızının ise yıldızlar kategorisinde ter dökeceğini aktaran Şengönül, "Yıldızlarda ilk 2'ye girilirse Avrupa Şampiyonası'na milli sporcu kotası veriliyor. Yine gençlerde de ilk 4'e giren sporcular, Ümitler Avrupa Şampiyonası'na milli sporcu olarak kota alıyorlar. Dolayısıyla bir taşla iki kuş vurarak, hem burada madalya kazanıyorlar hem de milli takıma seçilmiş oluyorlar." şeklinde konuştu.

Çocuklarının başarı elde edecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Şengönül, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, ideallerimiz öncelikle milli takım içinde yer almak. Sonraki hedefim ise çocuklarımı Avrupa, dünya ve olimpiyat arenalarında kürsüde görmek. Ben de onlar için elimden geleni yapıyorum. Bunu yaptığımız sporcularım var, kendi çocuklarım için de bunu başarmak en büyük arzum. Kızım 6, oğlum 8 yıldır aktif spor yapıyor. Hem antrenör hem baba olmak zor ama bu zorluğa hedeflerimiz uğruna katlanıyoruz."

"Hedefe ulaşabilmek için haftanın 6 günü çalışıyoruz"

Mert Şengönül de babasının küçük yaşlarından itibaren kendisini tekvando müsabakalarına götürdüğünü anlattı.

Küçükken devamlı izlediği tekvando maçlarındaki sporcular gibi olmak istediğini söyleyen Mert, "Bu şekilde başladım spora. Hedefim, ilk önce milli takıma girmek, daha sonra da Avrupa ve dünya dereceleri elde etmek. Tabii bu başarıları babamla yapmak istiyorum. Haftanın 6 günü bu hedefe ulaşabilmek için birlikte çalışıyoruz." dedi.

Asya Şengönül de tekvandoya antrenman ve müsabakalarını izlediği babasından özenerek başladığını söyledi.

Bulgaristan'daki turnuvada şampiyon olup milli takıma seçilmeyi hedeflediğini anlatan Asya, ardından da ay-yıldızlı formayla büyük başarılara yaşamak istediğini dile getirdi.