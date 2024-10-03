Düzce Voleybol Takımları Sezona Hazır

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Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek ile Düzce Kadın Voleybol Takımı ilk maçlarını bu hafta sonu oynayacak.

Türkiye Voleybol Ligi 2024-2025 sezonu hafta sonu oynanacak maçlar ile başlayacak. Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı ile Kadın Voleybol Takımı bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek. Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, lig öncesi antrenmanlarını sürdüren takımlara moral ziyaretinde bulundu. Sporcularla bir araya gelen Coşkun hem antrenmanlarını izledi hem de başarı dileklerini iletti.

2024-2025 Voleybol Sezonunda Erkekler 2. Lig 2. Grup'ta yer alan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, ligin ilk maçında 5 Ekim 2024 Cumartesi günü, saat 14.00'da Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda Süreyyapaşa Gençlik Takımı'nı konuk edecek.

Kadınlar 2. Lig 10. Grup'ta mücadele edecek olan Düzce Kadın Voleybol Takımı ise, 6 Ekim 2024 Pazar günü saat 14.00'da Kocaeli Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu'nda Kocaeli Voleybol Akademi Takımı ile karşılaşacak. - DÜZCE