Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki - Son Dakika
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Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki

18.07.2023 12:12

Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrasında yaptığı paylaşım ile bazı kesimler tarafından 'Milli utancımız' ifadeleri kullanılarak hedef gösterildi. Ünlü isimler Armağan Çağlayan, Işın Karaca, Ceylan Ertem ve Zeynep Bastık, milli voleybolcunun yanında olduklarını ve gurur duyduklarını belirterek tepki gösterdiler.

Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrasında yaptığı "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya." paylaşımıyla bazı kesimler tarafından "Milli utancımız" ifadeleri kullanılarak haber oldu. Başta Armağan Çağlayan olmak üzere ünlü isimlerden milli voleybolcunun hedef gösterilmesine tepki yağdı.

"BİZ, EBRAR İLE GURUR DUYUYORUZ"

Armağan Çağlayan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Nasıl insanlarsını ya? Nasıl? Hepimizin yüzünü güldüren, hepimizi sevindiren isimlerden bir tanesi Ebrar! Utanmıyor musunuz ya? Hiç mi? Yazık! Günah! Yanındayız Ebrar Karakurt. Yedirmeyiz seni. Biz, Ebrar ile gurur duyuyoruz, gurur." ifadelerini kullandı.

"SİZİNLE AYNI HAVAYI SOLUDUĞUMA İNANAMIYORUM"

Armağan Çağlayan'a Işın Karaca ve Ceylan Ertem de destek verirken, Zeynep Bastık ise yaptığı paylaşımda "Milli utancımız" ifadesini eleştirerek, "Sizin gibi insanlarla aynı havayı soluduğuma inanamıyorum." dedi.

Yapılan paylaşımlar şöyle:

Ebrar Karakurt'un paylaşımı
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Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası 'Milli utancımız' denilerek hedef gösterilmesine ünlü isimlerden büyük tepki - Son Dakika
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