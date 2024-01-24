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Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 20-25, 25-20, 14-25, 24-26 şeklinde sonuçlandı.

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyespor\'u 3-1 yendi
24.01.2024 - 19:37,  Güncelleme: 19:37
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Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Stojiljkovic, Büşra Güneş, Fabris, Ezgi Bektaş, Yasemin Güveli ( Berin Yıldırım, Leyva, Berra Eren, Nur Sevil Gökbudak, Ceren Cihan Önal, Ezgi Uludağ,

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Stevanovic, Hande Baladin, Jack-Kisal, Gray, Boskovic, ( Simge Şebnem Aköz, Yasemin Şahin, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Yaprak Erkek

Setler: 20-25, 25-20, 14-25, 24-26

Süre: 107 dakika (23, 289, 24, 31)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika


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