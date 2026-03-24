Eczacıbaşı Dynavit Finale Yükseldi
24.03.2026 22:29
Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Kupa Voley finaline adını yazdırdı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

FENERBAHÇE MEDİCANA: Eda, Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L), Hande, Arelya, Yaasmeen, Gülce (L), Korneluk

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Boden, Smrek, Maglio

SETLER: 22-25, 17-25, 25-22, 31-33

SÜRE: 141 dakika (32, 28, 38, 43)

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Ankara'da Fenerbahçe Medicana ile mücadele etti. Turuncu-beyazlı ekip rakibini 25-22, 25-17, 22-25 ve 33-31'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek final biletini aldı. Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.00'daki final maçında VakıfBank ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk seti Eczacıbaşı Dynavit'in 3-0'lık serisiyle başladı. Savunmada oyununu etkili kuran turuncu beyazlılar setin ortalarına doğru farkı 4 sayıya kadar açtı. Başarılı servis karşılama ve blok sayılarıyla dikkat çeken Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular seti 25-22 kazanarak maçta durumu 1-0'a getirdi. Turuncu-beyazlı ekip bu sette 4 blok sayısı elde etti. İkinci sete de Eczacıbaşı Dynavit önde başladı. Hücumda ve savunmada hızla organize olan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 6 sayıya kadar yükseltti. Turuncu-beyazlılar rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve bu seti de 25-17 kazandı. Ebrar Karakurt bu sette 10 sayı kaydetti. Üçüncü set Fenerbahçe Medicana'nın üstünlüğüyle başladı fakat Yaprak'ın servisten aldığı sayıyla Eczacıbaşı Dynavit eşitliği yakaladı. Fenerbahçe Medicana'nın üstünlüğüyle devam eden setin son bölümünde Ecacıbaşı Dynavit maça ortak olup öne geçmeyi başarsa da çabası yeterli olmadı ve seti 25-22, sarı-lacivertli ekip kazandı. Nefes kesen maç sonunda her iki takımda etkili oldu fakat Eczacıbaşı Dynavit etkili hücumlarıyla seti 33-31 maçı ise 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Aldığı 20 sayıyla Ebrar Karakurt turuncu-beyazlıların en skorer ismi oldu. Magdalena Stysiak 18 ve Yaprak Erkek 17 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 14 blok ve 4 servis sayısı elde etti.

Kaynak: DHA

