Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapı kategorilerindeki takımları, 2024-2025 sezonunda hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde önemli dereceler elde etti.
Kadrosunda genç takım sporcularının yer aldığı Eczacıbaşı 2. Lig Takımı, sezon boyunca karşılaştığı bütün maçları ve finallerde karşılaştığı bütün rakiplerini mağlup ederek namağlup unvanıyla sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Eczacıbaşı Spor Kulübü bu başarıyla tarihinde ilk kez 2. Lig'den, 1. Lig'e yükseldi.
Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, sezon boyunca ve finallerde karşılaştığı bütün rakiplerini mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Eczacıbaşı Genç Takımı ise sezonda bütün maçlarını kazandı fakat aldığı tek mağlubiyetle Türkiye şampiyonasını ikinci olarak bitirdi.
Son olarak Eczacıbaşı Midi Kızlar Takımı, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye şampiyonluğu kazandı. Midi Kızlar, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 3-1, yarı finalde Mega Spor'u 3-0 ve finalde Es Voleybol'u zorlu bir mücadele sonunda 3-2 mağlup etti.
2024-2025 sezonunda Türkiye genelinde elde edilen başarılar:
2. Lig şampiyonluğu
Midi Kızlar Türkiye şampiyonluğu
Yıldız Kızlar Türkiye şampiyonluğu
Küçük Kızlar Türkiye şampiyonluğu
Genç Kızlar Türkiye ikincisi
İstanbul'daki başarılar
Genç Kızlar İstanbul şampiyonluğu
Yıldız Kızlar İstanbul şampiyonluğu
Midi Kızlar İstanbul ikincisi
Küçük Kızlar İstanbul ikincisi - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı'ndan Tarihi Başarılar - Son Dakika
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