Eda Erdem Parkı Açıldı - Son Dakika
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Spor

Eda Erdem Parkı Açıldı

Eda Erdem Parkı Açıldı

Ataşehir'de Eda Erdem adıyla anılan park, spor ve sosyal etkinlikler için düzenlendi.

30.09.2024 17:58
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ATAŞEHİR Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde yeniden düzenlemesini yaptığı yaklaşık 5 bin metrekarelik parka, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Kulübü Kaptanı Eda Erdem'in adını verdi. Park, düzenlenen törenle bugün açıldı. Açılışa, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı başantrenörü Daniele Santarelli, Eda Erdem, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu parka evladımızın, gururumuzun ülkesi için gecesini gündüzüne katan Türk voleybolunun geldiği noktada çok emeği olan Eda Erdem'in adının verilmesi bizleri gururlandırdı. Türk voleybolu bugün geldiği yerden daha önemli yerlerde olacak. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan ve böyle tesislerin açılışını yapan destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SANTARELLİ: EDA GENÇLERE GERÇEK BİR ÖRNEK

Daniele Santarelli ise yaptığı konuşmasında, "Türkiye'de olmak benim için çok keyifli ama Eda için burada olmak ayrı bir gurur. Bu park sadece Eda için değil burada yaşayan tüm kız çocukları, spora gönül vermiş herkes için çok güzel bir hediye. Eda gençlere gerçek bir örnek. Eğer bana profesyonel oyunculardan çocuklar için kim rol model olur deseler hiç tereddüt etmeden Eda derim. Bu yüzden burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

ERDEM: BU SAHALARDA YENİ NESİLLER MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRENECEK

Eda Erdem de törende yaptığı konuşmada, kendi adını taşıyan bir parkın açılmasından büyük onur duyduğunu belirterek sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaptı. Erdem, "16 yıldır yaşadığım dönüşümüne, gelişimine tanıklık ettiğim bir parçası olduğum Ataşehir ilçesinde hem de Atatürk Mahallesi'nde böyle bir park olması ve benim adımın parka verilmesi benim için tarif edilemez bir gurur kaynağı. Parklar gençlerin ve çocukların spor yaparak geleceğe hazırlandığı, komşuların sosyalleştiği, önemli buluşma noktalarıdır. Umarım bu park da Ataşehir için özellikle gençlerimiz ve voleybol severler için böyle bir alan olacak sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacak. Bu sahalarda yeni nesiller bir araya gelmeyi, takım olmayı ve ortak hedefler uğruna mücadele etmeyi öğrenecek. Burada ayrışmayı değil birliği ve beraberliği seçerek takım arkadaşlarına sarılacaklar. Bizler de spor sevgisini yeni nesillere aşılayacağız. Bu sevgi onlara hayatı paylaşmayı ve ben değil biz demeyi öğretecek. Yetişen nesil kazandıkları motivasyonla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak. Bugün burada olan herkese başta bu projeyi hayata geçiren ve emeği geçenlere verdiğiniz değer ve gösterdiğiniz kıymet için çok teşekkür ederim" dedi.

ADIGÜZEL: BU PARKI GENÇLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de "Bugün, sporun, sanatın ve gençliğin enerjisiyle parkımızın açılışını yapıyoruz. Bu açılışı daha da anlamlı kılan, Eda Erdem'in Ataşehir'de yaşıyor olması. Eda Erdem, sadece başarılı bir sporcu değil, disiplini ve liderliğiyle tüm gençlere örnek olan bir isim. Ondan ilham alarak spor yapan tüm Ataşehirli gençlere bu parkı armağan ediyoruz. Özellikle genç kızlarımız bizden daha çok voleybol sahası talep ediyor. Türkiye, dünya voleybolunda bir marka haline gelirken gençlerimiz de bizden daha fazla açık ve kapalı spor salonları istiyor" diye konuştu.

'EDA ERDEM'İN MÜCADELECİ RUHU BU PARKTA YAŞAYACAK'

Adıgüzel, "Eda Hanımın mücadeleci ruhu bu parkta yaşayacak, gençlerimiz burada hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Bizim için en önemlisi, gençlerin hayallerine ortak olmak. Daha fazla spor ve sanatla meşgul olup, hayaller kursunlar, biz de onların bu hayaline destek olalım. Ayrıca Eda Erdem'in portresinin parka ayrı bir anlam kattığını belirtmek isterim, bu anlamlı eseri çizen Furkan Akhan ve yardımcısı Serdar Çakmak'a da çok teşekkür ediyoruz. Spora gönül vermiş gençlerimize sesleniyorum, sizlere çok inanıyorum. Bu parkın mücadeleci ruhuyla siz de çok güzel başarılara imza atacaksınız" ifadelerini kullandı.

SAHAYA ÜNLÜ VOLEYBOLCUNUN İKON OLMUŞ RESMİ ÇİZİLDİ

Atatürk Mahallesi'nde Dicle ve Fırat caddelerinin kesiştiği noktada bulunan 4 bin 902 metrekare büyüklüğündeki Eda Erdem Parkı'nın içerisindeki voleybol sahasına ünlü voleybolcunun Türk voleybol dünyasında ikonik bir kare haline gelen fotoğrafı resmedildi.

Sanatçı Furkan Akhan ve yardımcısı Serdar Çakmak'ın birlikte gerçekleştirdiği Eda Erdem Parkı'nın grafiti çalışması için 10 farklı renk kullanıldı. 60 litre boya ile 24 kutu malzeme harcanarak yapılan grafiti, 13 günde tamamlandı.

Modern spor alanları ve çeşitli spor ekipmanlarıyla vatandaşlara hizmet verecek parkın içerisine; voleybol sahası, yürüme-koşu parkuru, açık hava spor alanları, çocuk oyun alanı, süs havuzu, dinlenme ve oturma alanları, piknik alanları ile köpek gezdirme alanı yer alıyor.

Eda Erdem Parkı, spor sahaları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarıyla Ataşehir'deki gençler ve aileler için yeni bir yaşam alanı sunacak.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleşti. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Eda Erdem voleybol sahasını ziyaret ederek orada sporcularla bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Eda Erdem Parkı Açıldı - Son Dakika

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