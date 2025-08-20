Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler - Son Dakika
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler

20.08.2025 14:20  Güncelleme: 14:23
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dzeko, ''Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, orada Twitter hakim. Geçen akşam güçlü bir takım olan Göztepe'ye karşı oynarken, Talisca 93. dakikada penaltıyı kaçırınca, Galatasaray taraftarları hakemin topu içeri sokmak istediğini tweet atmaya başladılar, ayağının hareketine dikkat çekerek'' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA BASKI VAR"

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Türkiye kolay bir ülke değil, çok fazla baskı var, orada Twitter hakim. Ruh halini ve memnuniyetsizlikleri o belirliyor, ortamı etkiliyor." dedi.

"MOURINHO LİGİ KAZANMAK İSTİYOR"

Açıklamalarına devam eden Dzeko "Ondan önceki yıl 99 puanla bitirmiştik ve Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci olmuştuk; ama 105 puan yapsaydık bile yine ikinci olacaktık. Geçen akşam güçlü bir takım olan Göztepe'ye karşı oynarken, Talisca 93. dakikada penaltıyı kaçırınca, Galatasaray taraftarları hakemin topu içeri sokmak istediğini tweet atmaya başladılar, ayağının hareketine dikkat çekerek… Ben biliyorum ki Mourinho kesinlikle ligi kazanmak istiyor, bu neredeyse bir takıntı" şeklinde konuştu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
