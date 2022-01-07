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Edin Visca için imza töreni düzenlendi - Son Dakika

Edin Visca için imza töreni düzenlendi

07.01.2022 15:55

- Edin Visca için imza töreni düzenlendi Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenledi Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla imza töreni düzenledi.

- Edin Visca için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenledi

TRABZON - Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla imza töreni düzenledi.

Trabzonspor'un, Başakşehir'den renklerinde bağladığı Visca için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "11 yıldır ülkemizde forma giyen Edin Visca'nın gelişiminde çok büyük pay sahibi olan ve transfer sürecinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Başakşehir yönetim kuruluna, değerli başkanı Göksel Gümüşdağ'a, perde arkasında bu transferin gerçekleşmesi için çaba harcayan değerli asbaşkanımız Ertuğrul Doğan'a, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Saral ve Ömer Ayvacı ile oyuncumuzun menajerlerine teşekkür ediyorum. Edin Visca herkesin tanıdığı, takdir ettiği, uzun yıllardır ülkemizde top oynayan, efendiliği, centilmenliği ve performansıyla insanların gönlünü kazanan değerli bir oyuncumuz. Kendisine 'hoş geldin' diyorum. Çok büyük bir ailenin içerisine girmiş bulunuyor. Trabzon, futbolu biraz farklı yaşar. Sabah Trabzonspor'la gözümüzü açar, futbolla yaşarız ve yine bu şekilde yatağa yatarız. Trabzonspor rüyalarımızı bile kapsayan bir kavram, bir olgudur. Futbolun ve sporun her şey olduğu bir şehir burası. Aynı zamanda son derece tutkulu, kulübünü ve oyuncusunu bağrına basan, kendinden ve ailesinden bir parça olarak kabul eden bir yer. Visca da bu heyecanı yaşamak istediğini söylemişti. Takımımıza güç katacağına inanıyorum. Kulübümüzün hedefi sadece şampiyonluk veya şampiyonluklar değil. Allah kısmet ederse hem şampiyon hem de örnek olmak istiyoruz. İnşallah Visca'nın jübilesini de Trabzonspor'da yapmak nasip olur" dedi.

Visca'ya, transfer sürecinde kararlı tavrı için de teşekkür eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Transferde en önemli rolü Visca oynadı. Çok arzulu ve istekliydi. Çok doğru bir kulübe geldi. Yaklaşık olarak 45-60 gün süren bir transfer süreci oldu. Futbol kamuoyunun beklediği bir transferi çok şükür selametle neticelendirdik."

Visca: "Trabzonspor camiası yıllardır beni istiyordu"

Bordo-mavili takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Visca, "Trabzonspor camiası yıllardır beni istiyordu. En sonunda bu transfer gerçekleştiği için başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ediyorum. Başakşehir'de hocamızla ve Göksel Başkan'la görüşerek bu transfer için izin aldım. Başakşehir'de birçok şeyi yaşadığımı belirterek Trabzonspor'a gidip yeni şampiyonluklar yaşamak istediğimi söyledim. Trabzonspor örnek bir kulüp, coşkulu bir taraftara sahip. Ben de bu ailenin bir parçası olmak istedim. Artık buradayım, çok heyecanlı ve çok mutluyum. Bundan sonra benim işim sahada. Sizinle ve taraftarlarımızla beraber elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Burada aile ortamı var. Bunu ilk gün gördüm. Bu akşam oynamak isterdim ama maalesef kurallar var. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Hedef sadece bu yıl şampiyonluk değil, birkaç yıl boyunca Türkiye'de başrolde olmaktır. Bu camia bunu hak ediyor. Altını çizerek söylüyorum, buraya istekli ve motive bir şekilde geldim. Transferim Bosna'da da çok olumlu karşılandı. Şimdi oraya formalarımı göndereceğim" diye konuştu.

İmza töreninin ardından Edin Visca, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun talebiyle 1461 adet forma satın aldı.

Edin Visca için imza töreni düzenlendi
Edin Visca için imza töreni düzenlendi
Edin Visca için imza töreni düzenlendi

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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Edin Visca, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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