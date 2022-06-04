Edirne Kürek Festivali'nde yarışlar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Kürek Festivali'nde yarışlar başladı

04.06.2022 14:53
Edirne Kürek Festivali'nde yarışlar başladı

Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğinde 2'ncisi düzenlenen Edirne Kürek Festivali başladı.

Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğinde 2'ncisi düzenlenen Edirne Kürek Festivali başladı.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yarışlar öncesi sporcuları ziyaret ederek, Meriç Nehri kenarındaki festival alanını gezdi.

Kırbıyık, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl organizasyonun festival boyutunu bırakıp şampiyona dönemini başlatmak istediklerini söyledi.

Şampiyonanın ulusal ve uluslararası boyutlarının olacağını belirten Kırbıyık, "Önümüzdeki yıllardan itibaren kürek denince akıllara gelen şehirlerden birinin ya da en önemlisinin Edirne olacağını umut ediyorum." diye konuştu.

Meriç Nehri'nin gelecek yıldan itibaren durgun su hüviyetine kavuşan bir parkur haline geleceğini aktaran Kırbıyık, "Konumuyla birlikte Meriç Nehri, kürek sporu için gerçekten bulunmaz bir parkur olacak. Çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. Yakın zamanda bunu da neticelendirip bu aşamaya geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Edirne'de uzun yıllar sürecek yarışmalar yapmak istediklerini anlatan Ertürk, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba'ya kürek sporuna ve kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Nesim İba da kentteki tüm kurumların festival için mesai harcadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bizim maalesef bir kürek parkurumuz yok. Yani denizde, işte başka alanlarda Sapanca'da var. Allah oraların da eksikliğini göstermesin, oralarda yapılan bir spor olarak devam etmiş bugüne kadar. Bir tek Balkan şampiyonalarına ev sahipliği yapmışız. Meriç Nehri, Türkiye'de en son parkur olacak. Zaten yurt içinde başka parkur yok. Bu ne demek? Bu, önümüzdeki yıllarda burası gerek Türkiye gerek Balkan, Avrupa, dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak demek. Yani günübirlik böyle festival havasında değil, şehrin dinamizmini daha çok artıracak bir aktivite haline gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar devam ediyor."

Organizasyonda konuşmaların ardından yarışlar başladı.

Edirne Kürek Festivali'nde yarışlar başladı
Edirne Kürek Festivali'nde yarışlar başladı
Edirne Kürek Festivali'nde yarışlar başladı
YORUMLAR
500
Meriç Nehri, Avrupa Kürek Şampiyonası'na aday Meriç Nehri, Avrupa Kürek Şampiyonası'na aday Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi Açıklaması Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: AA

Meriç Nehri, Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne Kürek Festivali'nde yarışlar başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:53 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 15:03:12. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Kürek Festivali'nde yarışlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement