Ediz Gürel 2025 Tata Steel Turnuvası'nda

Spor

Satranç takviminin prestijli organizasyonlarından 2025 Tata Steel Turnuvası'na, büyükusta (GM) Ediz Gürel de katılacak.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre turnuva, 17 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında düzenlenecek.

Davetli satranççıların katıldığı bu önemli turnuvada Ediz Gürel de hamle yapacak.

Turnuvanın challengers kategorisinde yarışacak isimler şunlar:

Thai Dai Van Nguyen (Çekya), Nodirbek Yakubboev (Özbekistan), Frederik Svane (Almanya), Ediz Gürel (Türkiye), Aydın Süleymanlı (Azerbaycan), Erwin l'Ami (Hollanda), Benjamin Bok (Hollanda), Kazybek Nogerbek (Kazakistan), Divya Deshmukh (Hindistan), R. Vaishali (Hindistan), Arthur Pijpers (Hollanda), Lu Miaoyi (Çin), Faustino Oro (Arjantin), Irina Bulmaga (Romanya).