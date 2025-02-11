3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 SFK dış transferde 3 oyuncuyla anlaştı. Yeşil-beyazlılar, Kahramanmaraş İstiklalspor'dan 20 yaşındaki santrfor Nurettin Küçükdeniz, Gazipaşa Belediyespor'dan 26 yaşındaki sol kanat Murat Sevimler ve Büyükçekmece Tepecikspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramazan Övüç'ü sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Son Dakika › Spor › Efeler 09 SFK 3 Yeni Oyuncu ile Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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