Efeler 09 SFK-Çimentaş Elazığspor maçının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Spor

Efeler 09 SFK-Çimentaş Elazığspor maçının hakemleri açıklandı

Efeler 09 SFK-Çimentaş Elazığspor maçının hakemleri açıklandı

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. tur ilk maçı olan Efeler 09 SFK-Çimentaş Elazığspor maçının hakemleri açıklandı. Maçı Trabzon bölgesi A klasman hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek.

14.05.2024 13:40
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Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. tur ilk maçı olan Efeler 09 SFK-Çimentaş Elazığspor maçının hakemlerini açıkladı.

Elazığspor'un deplasmanda Efeler 09 SFK ile oynayacağı TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. tur ilk maçı hakemleri açıklandı. TFF web sitesinden yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Nazilli İlçe Stadında oynanacak olan maçı Trabzon bölgesi A klasman hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılığını yine Trabzon bölgesinden A klasman Özgür Ertem ile İstanbul bölgesinden Şenol Bektaş yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Ardahan bölgesi B klasman hakemi Doğu Yılmaz görevlendirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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