Efeler 09 SFK\'da Köksal Ayaydın ile yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamlayan Efeler 09 SFK'da stoper Köksal Ayaydın ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sezon başında Kelkit Hürriyetspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı ilk yarıda ligde 10, kupada 1 müsabakada görev aldı. Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Muhammed Fatih Kunat, Soner Ergençay ve Deniz Karadeniz'le de vedalaşmıştı. Böylelikle devre arasında takımdan ayrılan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.