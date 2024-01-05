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Efeler 09 SFK, Nazilli İlçe Stadı'nda iç saha maçlarına devam edecek - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Nazilli İlçe Stadı'nda iç saha maçlarına devam edecek

Aydın'ın TFF 3'üncü Lig'deki temsilcisi Efeler 09 SFK, sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını Nazilli İlçe Stadı'nda oynamak için başvuruda bulundu. Nazilli Belediyespor'un olumsuz yanıt vermesine rağmen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün onayıyla istek kabul edildi. Aydın merkezdeki Adnan Menderes Stadı'nın çürük raporuyla kapatılması üzerine sıkıntı yaşayan Efeler, Nazilli İlçe Stadı'nı Nazilli Belediyespor'la dönüşümlü olarak kullanacak.

Efeler 09 SFK, Nazilli İlçe Stadı\'nda iç saha maçlarına devam edecek
05.01.2024 - 11:14,
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Aydın'ın TFF 3'üncü Lig'deki temsilcisi Efeler 09 SFK'nın sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını Nazilli İlçe Stadı'nda oynamak için yaptığı başvuruya ilçenin 2'nci Lig'deki takımı Nazilli Belediyespor'dan olumsuz yanıt gelmesine rağmen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün onayıyla istek kabul edildi. Aydın merkezdeki emektar Adnan Menderes Stadı çürük raporuyla kapatılıp yıkımına başlanınca sıkıntı yaşayan, ilk yarıda rakiplerini İncirliova'da ağırlayan Efeler, sezonun ikinci yarısında Nazilli İlçe Stadı'nı Nazilli Belediyespor'la dönüşümlü kullanacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Efeler 09 SFK, Nazilli İlçe Stadı'nda iç saha maçlarına devam edecek - Son Dakika
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