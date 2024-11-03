TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında On Numara Sportif Efeler 09 SK, geriye düştüğü maçta Bayburt Özel İdare spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Didim Atatürk stadı
Hakemler: Cansu Tiryaki, Batuhan Bıyıklı, Çağrı Yıldırım, Mustafa Demir (4. Hakem)
Efeler 09 SK: Kemal Mert, Berkan, Gökberk, Burak, Furkan, Mustafa, (Dk45 Alihan), Sabutay, Abdullah, Emre (Dk70 Süleyman) Hakan Can (Dk60 Muhammed Berkay), Uğur (Dk82 Eren)
Bayburt Özel İdarespor: Burak, Enes, Köksal, Ali Burak, Alpay (Dk64 Cihan), Murat, Mikail (dk87 M.Semih) Mehmet, Mete (Dk87 Onur), Hüseyin (Dk82Mehmet), Muhammed Eşref
Sarı kart: Emre, Süleyman(Efeler 09SK) Onur, Alpay, Hüseyin (Bayburt)
Kırmızı Kart: Dk 66 Berkan (Efeler 09 SK)
Goller: Bayburt (Ali Burak dk.33), Efeler 09 SK (Burak dk.73) - AYDIN
Son Dakika › Spor › Efeler 09 SK, Bayburt ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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