Efeler 09 Spor Kulübü, Viranşehir Belediyespor'u mağlup ederek sezona 3 puanla başladı - Son Dakika
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Efeler 09 Spor Kulübü, Viranşehir Belediyespor'u mağlup ederek sezona 3 puanla başladı

Efeler 09 Spor Kulübü, Viranşehir Belediyespor\'u mağlup ederek sezona 3 puanla başladı

TFF 3. Lig 3. Grupta sezonun ilk maçında Efeler 09 Spor Kulübü, evinde Viranşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Maçı yaklaşık 700 sporsever izledi.

07.09.2024 23:11  Güncelleme: 23:12
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TFF 3. Lig 3. Grupta sezonun ilk maçında evinde Viranşehir Belediye spor'u ağırlayan Efeler 09 Spor Kulübü, maçı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

Efeler 09 SFK, sezonun ilk maçında evinde Urfa temsilcisi Viranşehir Belediyespor'u ağırladı. On Numara Sportif Efeler 09 Spor Kulübü, adıyla maça çıkan yeşil beyazlı ekip Didim'de ilk kez profesyonel bir maç oynanmasını da sağladı. Didim Atatürk stadında oynanan karşılaşmayı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkan yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, On Numara Sportif Efeler 09 spor kulübü başkanı Mahmut Açıkgöz, Viranşehir belediyespor kulüp yöneticileri birlikte izledi. 50 TL olan maç biletlerine rağmen maçı 700'e yakın Didimli sporsever takip etti. Efeler 09 SFK Mustafa Karaman'ın golüyle ilk maçtan üç puanla ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Efeler 09 Spor Kulübü, Viranşehir Belediyespor'u mağlup ederek sezona 3 puanla başladı - Son Dakika

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