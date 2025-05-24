Efeler Yolu Ultra Trail Start Aldı - Son Dakika
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Spor

Efeler Yolu Ultra Trail Start Aldı

Efeler Yolu Ultra Trail Start Aldı
24.05.2025 12:41
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İzmir'de düzenlenen Ultra Trail etkinliği, 6 ülkeden 256 sporcuyla başladı ve kırsal kalkınmaya katkı hedefliyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde 24-25 Mayıs tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilen Efeler Yolu Ultra Trail 6 ülkeden 256 sporcunun katılımıyla start aldı. Etkinliğin başlangıcında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Ultra traildeki esas amaçlarımızdan birisi buranın tüm ilgililer tarafından daha çok tanınması. Efeler Yolu'nun özellikle ön plana çıkması ile ilgili bir çalışma. Ülkemizin en zor parkurlarından birisi olacak ama sporcuların çok sevdiği bir parkur" dedi. Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir Valiliği koordinasyonunda, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Argeus Travel ile Events tarafından; Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleri, PT Academy ve Züber sponsorluğunda düzenlendi.

Organizasyonun ilk gününde 80, 50 ve 30 kilometrelik parkurlarda start verildi. Bu sene ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'e Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'dan olmak üzere 6 ülkeden sporcular katıldı. 50 kilometrelik maraton saat 07.00'da İzmir Valisi Süleyman Elban'ın startıyla başladı. Maratonda açıklamada bulunan Vali Elban, "Milli Mücadele'nin ilk verildiği yerlerin başında burası geliyor. Efeler'in mücadele verdiği bu topraklar, Efeler Yolu rotası olarak belirlendi. Efeler Yolu'nun tanıtımını hem sporculara hem de turistlere yapabilmek için ilk kez Efeler Yolu Ultra Trail'i düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ ELBAN: DOĞASI VE MÜCADELESİYLE TERCİH EDİLECEK BİR ROTA OLACAK

80 kilometrelik maratonun saat 04.00'te başladığını ve sürdüğünü dile getiren Vali Elban, "50 kilometrelik koşunun da startını verdik. Sonrasında 30 kilometre, yarın ise 15 kilometre ve 5 kilometrelik koşuların startını vereceğiz. Ödül töreni ile de sonlandıracağız. Ultra traildeki esas amaçlarımızdan birisi buranın tüm ilgililer tarafından daha çok tanınması. Efeler Yolu'nun özellikle ön plana çıkmasıyla ilgili bir çalışma yaptık. Buranın zorluk derecesi IRTA4, eğer 6K daha eklersek ITRA5 olacak. Dolayısıyla ülkemizin en zor parkurlarından birisi olacak ama sporcuların çok sevdiği bir parkur" dedi.

"Seneye katılımcı sayısının 2 binleri bulacağını düşünüyorum" diyen Elban, "Doğası ve mücadelesiyle tercih edilecek bir rota olacağını düşünüyoruz" dedi. Düzenlenen maratonun özellikle kırsal kalkınmaya çok ciddi anlamda katkısı olacağını ifade eden Vali Elban, "Efeler Yolu'ndaki tüm köylerde yeme, içme, konaklama, hediyelik eşya, doğal ürün satışları gibi ekonomik anlamda canlanma bekliyoruz. Mevcut kırsal nüfusun azalmasının yerine köylere, kırsala dönüşü de bekliyoruz. Şu anda köylerde işletmeler açılmaya başladı" diye konuştu.

Vali Elban, daha sonra organizasyonu takip eden basın mensuplarıyla Efeler Yolu'nda bir araya geldi. Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda basın mensuplarıyla yürüyen Vali Elban, parkurda mücadele eden sporcularla karşılaştı. Sporculara başarı dileyen Vali Elban, tüm katılımcıların parkuru sağlıklı bir şekilde tamamlamasını temenni etti.

KATILIMCILAR MEMNUN

Maratona katılan ve 8 yıldır koşulara katıldığını belirten emekli Albay Haluk Korkmazyürek (69) ise "Efeler Yolu'nda koşunun ilk defa düzenleniyor olması yarışmanın önemini daha da artırıyor. Bu parkuru ben de ilk kez koşacağım ve 50 kilometrelik bir yol. Güzel tırmanışlar var. Bozdağ'ın tepesine çıkacağız. Biraz sıkıntılı çıkışlar olacak ama zihnen hazırız. Zevkli bir yarış olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Maratonda koşacak olan konuşma terapisti Irmak Bayram (36) da "2 yıllık koşucuyum. Daha önce bu kadar uzun koşmadım, bu ilk olacak. Burası da zorlu bir parkur. Eğimleri ve çıkışları bol gözüküyor. Bu nedenle biraz zorlayacak ama yine de heyecan dorukta" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Efeler Yolu Ultra Trail Start Aldı - Son Dakika

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