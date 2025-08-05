Ege Üniversitesi Futbol Takımı Avrupa\'da Dördüncü Oldu

İtalya'nın Camerino kentinde düzenlenen Üniversitelerarası Avrupa Şampiyonasında (EUSA Football 2025) Türkiye'yi temsil eden Ege Üniversitesi Futbol Takımı dördüncü oldu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Futbol Takımı, İtalya'nın Camerino kentinde düzenlenen 2025 Üniversitelerarası Avrupa Şampiyonası (EUSA Football 2025)'nda gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu. Ege Üniversitesi Futbol Takımı, yarı finale yükselme başarısı göstererek Granada Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Granada Üniversitesi, Ege Üniversitesi Futbol Takımını son penaltı atışıyla mağlup etti. Şampiyonada üçüncülük maçına çıkan Ege Üniversitesi Futbol Takımı, Rouen Üniversitesine yenilerek turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "İtalya'nın Camerino kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Futbol Müsabakasında ülkemizi başarıyla temsil ederek Avrupa'nın en iyi dört takımı arasına giren Ege Üniversitesi Futbol Takımımızı tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum" dedi. - İZMİR