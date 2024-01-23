Ege Üniversitesi ve Altınordu Kulübü Arasında Voleybol İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Altınordu kulübü, voleybolcular yetiştirilmesi ve spor öğrencilerine staj ortamı sağlanması amacıyla protokol imzaladı.

EÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine Ege Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Prof. Dr. Banu Yücel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gencer, Altınordu Voleybol Şubesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar ve Voleybol Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Paksoy katıldı.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Ege Üniversitesi eğitim-öğretimin yanı sıra gençlerin sportif ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmelerine önem veren bir misyona sahiptir. Bu noktada spor endüstrisi içerisinde Altınordu gibi köklü bir kulüp ile yapılan protokolün önemli faydalar sağlayacağına inancımız yüksektir." ifadelerini kullandı.

Altınordu Voleybol Şubesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, İzmir'in iki güzide kurumunun işbirliği yapmasının önemli olduğunu belirterek, "Ege Üniversitesi, dünya çapında bir üniversite. Bu iki kurumun bir araya gelerek önemli işler yapacak olması bizi çok gururlandırıyor. Bu imkan bize sunulduğu için mutluyuz. Hayallerimiz büyük, gerçekleştirmek için de çok çalışıyoruz. Bu işbirliğinin güçlenerek, kapsamı artarak günden güne büyüyeceğine inanıyoruz." dedi.

Protokol ile EÜ Spor Kulübü çatısı altında voleybol branşının yeni bir yaklaşımla ele alınması ve voleybol sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine mesleki anlamda staj ortamı sağlanması da amaçlanıyor.