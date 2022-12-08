Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Süper Lig hakkındaki sözleri futbolseverleri sinirlendirdi: Bilmediğin işlere bulaşma - Son Dakika
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Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Süper Lig hakkındaki sözleri futbolseverleri sinirlendirdi: Bilmediğin işlere bulaşma

08.12.2022 11:02

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım futbolseverlerin tepkisini topladı. "Galatasaraylıyım ama Ali Koç başarılı olmalı." ifadelerini kullanan Demirtaş, "Türk takımlarının en büyük problemi para yönetimi. Seneye Galatasaray, iki yıl sonra da Beşiktaş olsun" dedi. Bu açıklama sonrası futbolseverler, Demirtaş'a "Hocam bilmediğiniz işlere bulaşmayın." yorumunu yaptı.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Süper Lig için yaptığı şampiyonluk temennisiyle futbolseverleri kızdırdı.

"ALİ KOÇ BAŞARILI OLMALI"

Özgür Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Galatasaraylıyım ama ben bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Ali Koç başarılı olmalı. Ayrıca takımların dengeli bir şekilde Şampiyon olması, bilançoları için iyi. Türk takımlarının en büyük problemi para yönetimi. Seneye Galatasaray, iki yıl sonra da Beşiktaş olsun." ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın Süper Lig için temennisi futbolseverleri çıldırttı: Bilmediğin işlere bulaşma

BİNLERCE YORUM ALDI

Ünlü ekonomistin bu sözleri futbolseverlerin tepkisini çekti. Bu paylaşım binlerce etkileşim alırken, "Bilmediğiniz işlere bulaşmayın." yorumları dikkat çekti.

Özgür Demirtaş'ın Süper Lig için temennisi futbolseverleri çıldırttı: Bilmediğin işlere bulaşma
Özgür Demirtaş'ın Süper Lig için temennisi futbolseverleri çıldırttı: Bilmediğin işlere bulaşma
Özgür Demirtaş'ın Süper Lig için temennisi futbolseverleri çıldırttı: Bilmediğin işlere bulaşma
Özgür Demirtaş'ın Süper Lig için temennisi futbolseverleri çıldırttı: Bilmediğin işlere bulaşma
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Özgür Demirtaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Süper Lig hakkındaki sözleri futbolseverleri sinirlendirdi: Bilmediğin işlere bulaşma - Son Dakika


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