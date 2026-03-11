Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi - Son Dakika
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi
11.03.2026 15:37  Güncelleme: 16:05
Haberin Videosunu İzleyin
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin 90+5'te kazandığı Samsunspor maçının ardından bir taraftarın sevinçten kendinden geçtiği görüntüler günler sonra ortaya çıkarak sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin geçen hafta son dakika golüyle kazandığı Samsunspor maçının ardından bir taraftarın verdiği reaksiyon sosyal medyada gündem oldu.

90+5'TE GELEN GOLLE KENDİNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in golüyle 3-2 kazandığı karşılaşmada tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Maçı izleyen fanatik bir Fenerbahçeli taraftar ise son saniyede gelen golün ardından adeta kendinden geçti.

SEVİNÇTEN ORTALIĞI YIKTI

Ortaya çıkan görüntülerde taraftarın gol sonrası sevinçten bağırdığı, etrafındaki eşyaları savurduğu ve büyük bir coşku yaşadığı görüldü. Maçtan günler sonra yayılan bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Birçok kullanıcı taraftarın yaşadığı coşkuyu "gerçek futbol sevinci" olarak yorumlarken, görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Samsunspor, Fenerbahçe, Spor

Son Dakika Spor Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    yazık ya taraftar ne hale gelmiş 12 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    lan altı üstü Kadıköy'de Samsun'u yendin arkadaş bu ne eziklik bu ne vizyonsuzluk 8 2 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    fener doksan artı beslerde maç almayı sever Allah rızası için doksan artı beste aldığı galibiyetleri inceleyiniz 5 3 Yanıtla
  • bünyamin adıgüzel bünyamin adıgüzel:
    delilik Baska birşey değil. zevk falan demeyin .herşeyin fazlası zarar. seversin tutarsın desteklersin sevinirsin üzülürsün ama fazlası aptalca ve herşeye zarar veriri bu durum 1 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Allah akıl fikir versin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi - Son Dakika
