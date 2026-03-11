Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Fenerbahçe'nin geçen hafta son dakika golüyle kazandığı Samsunspor maçının ardından bir taraftarın verdiği reaksiyon sosyal medyada gündem oldu.

90+5'TE GELEN GOLLE KENDİNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in golüyle 3-2 kazandığı karşılaşmada tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Maçı izleyen fanatik bir Fenerbahçeli taraftar ise son saniyede gelen golün ardından adeta kendinden geçti.

SEVİNÇTEN ORTALIĞI YIKTI

Ortaya çıkan görüntülerde taraftarın gol sonrası sevinçten bağırdığı, etrafındaki eşyaları savurduğu ve büyük bir coşku yaşadığı görüldü. Maçtan günler sonra yayılan bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Birçok kullanıcı taraftarın yaşadığı coşkuyu "gerçek futbol sevinci" olarak yorumlarken, görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.