Elazığ Belediyesi Voleybol Takımı Gençler Grubu Diyarbakır\'a Gidiyor

Spor

İl birincisi olarak önemli bir başarıya imza atan Elazığ Belediyesi voleybol takımı gençler grubu, toplam 4 ilin mücadele edeceği grup yarı final müsabakaları için Diyarbakır'a gidecek.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın spora ve sporcuya verdiği değer ile birlikte Elazığ, son yıllarda takım sporlarında da atağa kalktı. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren voleybol takımı gençler grubu, Diyarbakır'da oynanacak grup yarı final müsabakalarında mücadele edecek.

Hedef Türkiye finallerinde mücadele etmek

Zorlu karşılaşmaların ardından il birincisi olan Elazığ Belediyesi voleybol takımı gençler grubu, 18, 19 ve 20 Nisan tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarda boy gösterecek. Bingöl, Erzurum ve Diyarbakır ekipleri karşısında başarı arayacak olan Elazığ Belediyesi Elazığ voleybol takımı gençler grubu, Diyarbakır'da şampiyonluğa ulaşırsa, Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak. - ELAZIĞ