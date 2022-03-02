Elazığ'da 'Mahallede Maç Var' organizasyonu başladı - Son Dakika

81 ilde eş zamanlı başlatılan 'Mahallede Maç Var' organizasyonu Elazığ'da da başladı.

TBMM ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonu Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı. Elazığ'da toplamada 14 takım kuruldu. Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20'şer dakika ve 2 devreli halı sahada karşılaşması şeklinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Mahallede Maç Var' projesi ilimizde de başladı. 11 erkek ve 3 kız takımı kuruldu. Birinci olan takımlar yine ilimizin ev sahipliğinde grup müsabakaları sonrası yarı final yapılacak ve finalde Ankara'da olacak. 23 Nisanda TBMM yapılacak olan finalde çocuklarımız bu maçı milletvekillerimiz ve bakanlarımızla yapacak" dedi. - ELAZIĞ