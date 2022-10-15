Elazığ haberleri! Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika
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Elazığ haberleri! Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

15.10.2022 12:42

Elazığ haberleri... Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı.

Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde başlayan turnuvada, çeşitli kategorilerde 31 şehirden toplam 274 yarışmacı mücadele ediyor.

Turnuvanın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ da katıldı.

Çam, turnuvaya katılan yarışmacılara başarılar diledi.

Organizasyon, 2 gün sürecek.

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Kaynak: AA

İpek Yolu, gençlik, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ haberleri! Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberleri! Elazığ'da düzenlenen İpek Yolu Çaturanga Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika
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