Elazığ İl Özel İdare U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları Erzincan'da

Spor

Elazığ İl Özel İdare U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarına Erzincan'da çıkacak.

U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 11-14 Haziran tarihlerinde Erzincan'da oynanacak. 6 takımın yer aldığı grupta Elazığ İl Özel İdarespor'un yanı sıra; Trabzon ve Kayseri illerini temsil eden takımlar mücadele edecek. Diğer grupta ise Rize, Bingöl ve Malatya temsilcileri yer alacak.

Elazığ İl Özel İdare, ilk maçını salı günü saat 17.30'da Trabzon temsilcisiyle oynayacak. - ELAZIĞ