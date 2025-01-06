Elazığspor, 2. hazırlık maçında kaybetti

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Elazığspor, 2. hazırlık maçında karşılaştığı 3. Lig ekibi Ağrı 1970 Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı öncesi kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Elazığspor 2. hazırlık maçında 3. lig ekibi Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. 27 Aralık Cuma gününden itibaren hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren ve ilk hazırlık maçında Süper Lig ekibi Sivasspor'la karşılaşan Bordo-Beyazlılar, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Kolibri Ağrı 1970 Spor'a 2-1 yenildi. - ELAZIĞ