Elazığspor-Vanspor Maçı Tatil Edildi

ELAZIĞSPOR-VANSPOR FK MAÇI TATİL EDİLDİ

Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan 2'nci Lig yükselme play-off maçı, yardımcı hakem Murat Temel'e gelen yabancı madde nedeniyle 56'ıncı dakikada ev sahibi takım 1-0 öndeyken tatil edildi.

Karşılaşma sonrası Vanspor FK futbolcuları ve hakem heyeti, güvenlik önlemleri kapsamında zırhlı araçlarla stattan ayrıldı. Mücadele ile ilgili kararı TFF verecek. Vanspor FK ilk maçı 4-1 kazanmıştı. Turu geçen takım finalde Batmanspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO

17.00 Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu kutlayacak.

- Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğu taraftarlarla 19.07'den itibaren kutlanacak.

FENERBAHÇE

- Hatayspor'a 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım günü izinli geçirecek. Ligin son haftası için hazırlıklar yarın başlayacak

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

- Ligin son haftası için hazırlıklar başlayacak

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

TFF

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu ile bir firma arasındaki milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.