Elbistan Ultra Maratonu Başladı - Son Dakika
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Spor

Elbistan Ultra Maratonu Başladı

Elbistan Ultra Maratonu Başladı

Kahramanmaraş'ta 100 km'lik parkurda düzenlenen maratonda 77 sporcu mücadele ediyor.

05.10.2024 16:48
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Kahramanmaraş'ta bu yıl depremde hayatını kaybedenler anısına 100 kilometrelik parkurda düzenlenen 13. Uluslararası Elbistan Ultra Maratonu başladı.

Kavaktepe Mahallesi'nde start alan organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Azerbaycan ve Moldova'dan 5'i kadın 77 sporcu mücadele ediyor.

Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçenin dünyanın sayılı spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tüm sporculara başarılar dileyen Demirel, "Böylesine önemli spor organizasyonunun şehrimizin adıyla yapılmasını çok değerli buluyoruz. Biz de sporcularımızın heyecanına ortak olmak için start noktasındayız. Sporcularımız, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele ederken biz de gereken güvenlik önlemlerimizi aldık. Tüm sporcularımıza kazasız ve sorunsuz bir yarış diliyorum." diye konuştu.

2009'da yaptığı tek kişilik koşu sayesinde ilçeyi ultra maratonla tanıştıran sporcu İbrahim Şahin de organizasyona gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin değişik bölgelerindeki yarışlarda ter döken Belkis Mert Burgaz da, "54 yaşındayım. 1994-1995'de Bursa'dan Fenerbahçe kulübüne transfer oldum. Şu an emekliyim. 100 kilometre koşmaya geldim." ifadelerini kullandı.

Ultra maratonun en genç sporcusu 19 yaşındaki Fadime Öztürk, en yaşlısı ise 74 yaşındaki Muharrem Karaçizmeli oldu.

Şanlıurfa'dan katılan Necmi Nerede de şalvar ve cepkenle koşarak organizasyona renk kattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Elbistan Ultra Maratonu Başladı - Son Dakika

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