Emin Eltuğral, Giresunspor'un Yeniden Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emin Eltuğral, Giresunspor'un Yeniden Başkanı

Emin Eltuğral, Giresunspor\'un Yeniden Başkanı
28.06.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresunspor'da başkan Emin Eltuğral, yapılan genel kurulda tekrar seçildi. Kulübün borcu 380 milyon TL.

Giresunspor'da mevcut başkan Emin Eltuğral, yeniden başkan seçildi.

Önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Kongrenin ilk oturumunda 454 delegeden 240'ı kongreye katılarak çoğunluk sağladı. Mevcut başkan Emin Eltuğral, seçimde tek aday oldu. 152 üyenin oy kullandığı genel kurulda, Emin Eltuğral yeniden başkan seçildi.

Emin Eltuğral'ın başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

"Ahu Karaibrahimoğlu, Ali Yalsız, Cihan Demir, Erol Soydan, Fatih Sakal, Hakan Demiral, Halil Demirtaş, İbrahim Güler, Muhammet Dinç, Mustafa Uzun, Osman Topal, Önder Söğünmez, Şevket Kaya, Şükrü Akkaya ve Tuncer Çimenli."

Borç 380 milyon TL

Öte yandan kulübün güncel borcu da belli oldu. Cari borçlar 17 milyon 287 bin 635 TL, borç senetleri 2 milyon 511 bin 869 TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer çeşitli borçlar 8 milyon 731 bin 526 TL, vergi ve SGK borçları 124 milyon 77 bin 377 TL, futbolcu borçları 225 milyon 814 bin 298 TL ve store borcu 1 milyon 118 bin 809 TL olmak üzere toplam borcun 380 milyon 241 bin 509 TL olduğu açıklandı.

"Borcu yönetilebilir hale getireceğiz"

Başkan Eltuğral, genel kurulda yaptığı açıklamada, "Giresunspor'un içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Tek düşüncemiz takımı, içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Bir şeyler yarım kalmasın istiyoruz. Biraz zorlu bir süreç. Dünya üzerinde geçmişte birçok böyle kulüp vardı. Borçlarını ödeyemediği için kulüpleri kapandı. Biz Giresunspor'un borcunu yönetilebilir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Bundan sonra bu işi sonuçlandırmak için çalışacağız. Allah izin verirse bunu başaracağız" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Giresunspor, giresun, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emin Eltuğral, Giresunspor'un Yeniden Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
Bursa’da tehlikeli yangın 14 kişi kurtarıldı, 100’e yakın kişi tahliye edildi Bursa'da tehlikeli yangın! 14 kişi kurtarıldı, 100'e yakın kişi tahliye edildi
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
Putin yeniden İstanbul’u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız
Fenerbahçe’de imza çıkmazı Tarih bir kez daha ertelendi Fenerbahçe'de imza çıkmazı! Tarih bir kez daha ertelendi
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
Sosyal medya bunu konuşuyor Kostic’in yediği çalımı görenler şoke oldu Sosyal medya bunu konuşuyor! Kostic'in yediği çalımı görenler şoke oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu
ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan “müjdemiz var“ yeni kredi paketlerini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjdemiz var" yeni kredi paketlerini duyurdu
13:55
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
13:45
Adıyaman’da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
11:41
UTTS için son 2 gün 140 bin liraya kadar cezası var
UTTS için son 2 gün! 140 bin liraya kadar cezası var
21:10
Inter’den Barış Alper Yılmaz için teklif
Inter'den Barış Alper Yılmaz için teklif
20:25
Salda Gölü’nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Salda Gölü'nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
20:16
Fenerbahçe’den yılın bombası Osimhen için görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı
20:09
Süper Lig’in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig’e transfer oluyor
Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig'e transfer oluyor
19:57
Seyhan Baraj Gölü’ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
19:55
Antalya’nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını
19:51
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor
19:41
Arda Turan’dan İrfan Can Kahveci’ye kanca
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca
19:32
İstanbul merkezli 7 ilde ’casusluk’ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı
19:09
ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
19:03
Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu
Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 16:24:32. #7.11#
SON DAKİKA: Emin Eltuğral, Giresunspor'un Yeniden Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.