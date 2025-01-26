Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı'na Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı\'na Yeniden Seçildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 26 Ocak'ta Tiran'da yapılan kongrede Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı'na yeniden seçildi. Müftüoğlu, bisiklet sporunu geliştirmek için önemli projeler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

26.01.2025 16:49  Güncelleme: 16:50
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İSTANBUL, -TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2023 yılından bu yana Başkanı olduğu Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı'na 26 Ocak'ta Tiran'da yapılan Kongre'de yeniden seçildi.

Arnavutluk'un Tiran şehrinde gerçekleştirilen Balkan Bisiklet Birliği başkanlık seçimine, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa ve Arnavutluk Olimpiyat Komitesi Başkanı Fidel Ylli de katıldı. 12 ülkenin federasyonlarının katıldığı seçimlere tek aday olarak giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bütün ülkelerin oyunu alarak önümüzdeki dönemde de Balkan Bisiklet Birliği'nin Başkanı oldu.

Kongrede ayrıca Balkan Bisiklet Birliği yönetim kurulu ve asbaşkanlık seçimleri de yapıldı.

Emin Müftüoğlu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Balkan Bisiklet Birliği (BCU) Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, Balkan Bisiklet Birliği'nin son iki yılda bisiklet sporunun geliştirilmesi için önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği'nin 2023-2024 yılları arasında Balkan Şampiyonaları'nın UCI Uluslararası Takvimi'ne dahil edilmesi, farklı disiplinlerde şampiyonaların düzenlenmesi, genç bisikletçiler için eğitim kampları ve antrenörler ile hakemler için seminerlerin yanı sıra Avrupa Bisiklet Birliği'nin desteği ve artan iş birliğinin bisiklet sporunun bölgedeki geleceğini şekillendirdiğine dikkat çekti.

İkinci kez Balkan Bisiklet Birliği Başkanı seçilmesinin ardından ekip olarak çok mutlu olduğunu dile getiren Emin Müftüoğlu: "Türk bisikletinin Balkanlar'daki konumunu daha da güçlendiren çalışmalarımızın başarılı olması ve devamlılığı çok değerli. Bisiklet sporunun daha da geliştirilmesi için sürdürülebilir stratejimize ve vizyonumuza bağlı kalacağız. Bisiklet sporunun parlak bir geleceği için Balkan Bisiklet Birliği için yapacağımız tüm çalışmalar Türk bisikletinin de gelişimi için çok önemli. Bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Türk bisikleti adına hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Emin Müftüoğlu, 2023 yılından bu yana dünya bisikletinin en üst yönetimi olan UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) Dayanışma kurulu üyeliği görevini de yürütüyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Emin Müftüoğlu, Politika, Türkiye, Tiran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı'na Yeniden Seçildi - Son Dakika

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