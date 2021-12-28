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Emin Müftüoğlu: Olimpiyatlarda madalya hedefimiz var - Son Dakika

Emin Müftüoğlu: Olimpiyatlarda madalya hedefimiz var

28.12.2021 17:34
Emin Müftüoğlu: Olimpiyatlarda madalya hedefimiz var

"Dünyanın tepesi bisikletle ilgili ne yapıyorsa biz de onu yapacağız""2027 veya 2028'de Gran Fondo'nun en büyüğünü Türkiye'de yapmayı hedefliyoruz""Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na geçen yılın iki misli katılım olacak""Pandemi sonrasında bisiklet satışları tavan yaptı" - Türkiye...

"Dünyanın tepesi bisikletle ilgili ne yapıyorsa biz de onu yapacağız"

"2027 veya 2028'de Gran Fondo'nun en büyüğünü Türkiye'de yapmayı hedefliyoruz"

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na geçen yılın iki misli katılım olacak""Pandemi sonrasında bisiklet satışları tavan yaptı"

- Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, olimpiyatlarda madalya hedeflediklerini söyledi.D-Smart 77'nci kanalda yayınlanan "Haftanın Konuğu" programının bu haftaki konuğu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu oldu. Posta yazarı Faik Gürses'in sorularını yanıtlayan Emin Müftüoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Emin Müftüoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Olimpiyatlarda madalya hedefimiz var. Ben önümüzün bu anlamda açık olacağına inanıyorum."

"Erol başkan da şartlarına göre iyi işler yaptı. Dönemin şartlarını iyi yönetti."

"Türk bisikletinin önümüzdeki 10 yılda madalyaya koşması gerekiyor."

"Dünyanın tepesi bisikletle ilgili ne yapıyorsa biz de onu yapacağız."

"Bisiklet ailesi geniş değil, birbirimize darılma şansımız yok."

" Çeşme'de düzenlenen Gran Fondo'ya 1500 kişi katıldı. Hedefi her zaman yüksek tutuyoruz."

"2027 veya 2028'de Gran Fondo'nun en büyüğünü Türkiye'de yapmayı hedefliyoruz."

"Veledrom'un açılmasıyla bisiklette her branşa yer vereceğiz."

"Sakarya Belediye Başkanı'na pist için teşekkür ediyorum."

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu turizm şehirlerinde yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na geçen yılın iki misli katılım olacak. Şimdiden iyi bir katılım olacağı gözüküyor."

" Karadeniz'de tur yapmak istiyoruz fakat tüm mesele yayın yaptırmakta."

"Pandemi sonrasında bisiklet satışları tavan yaptı."

"İlk yaptığımız işlerden biri bisiklet firmalarını yerinde ziyaret etmek oldu. Arz talep oranlarını gözden geçirdik."

"Sponsorluk konusunda çok iyi gidiyoruz. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sponsorluk konusunda büyük destek veriyor. Kendisine bu anlamda minnettarız."

"Türkiye tarihinde tek şampiyon Ahmet Örken, bu konuda hakkını ödeyemeyiz."

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ne istersek yapıyor, kendisine ne kadar teşekkür etsek az."


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Emin Müftüoğlu, Bisiklet, Pandemi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emin Müftüoğlu: Olimpiyatlarda madalya hedefimiz var - Son Dakika Spor


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