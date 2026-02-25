Emir Pınar Galatasaray\'a Geçti

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma'da forma giyen orta oyuncu Emir Pınar'ın yeni sezon için Galatasaray'la 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu sezon hem ligde hem de CEV Challenge Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen 24 yaşındaki Emir, sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacak. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişip, 2021-22'de Milas Belediyespor'a kiralanan genç voleybolcu son 2 sezonda A takımda kendini gösterme fırsatı buldu. 1.97 boyundaki Emir, geçen sezon Efeler Ligi'nde ve sezon da Challenge Kupası'nda En İyi Blok Yapan Oyuncular listesinde ikinci sırada yer aldı.