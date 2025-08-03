Emirhan Başyiğit'ten Taraftara Davet - Son Dakika
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Emirhan Başyiğit'ten Taraftara Davet

Emirhan Başyiğit\'ten Taraftara Davet
03.08.2025 14:46
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Sivasspor'un genç futbolcusu Emirhan Başyiğit, taraftar desteğiyle hedeflerinin peşinden koşacak.

Sivasspor'un genç futbolcularından Emirhan Başyiğit, taraftarları tribüne davet ederek, "12. oyuncu olarak taraftarımız tam desteğiyle yanımızda olsun, gerisini bize bıraksınlar" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor da genç futbolcu Emirhan Başyiğit açıklamalarda bulundu. 2028 yılına kadar kulüple yeni sözleşme imzaladığını hatırlatılması üzerine Başyiğit, "Öncelikle çok mutluyum, gururluyum. 2028'e kadar bu forma için, bu arma için mücadele edeceğim için heyecanlıyım. Sivasspor'u tekrardan hak ettiği yerlere, en üst seviyeye çıkarmak için ben de takım arkadaşlarımı destekleyip elimizden gelen tüm mücadeleyi verip, hak ettiği yerlerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sivasspor Futbol Akademi'ye geldiği ilk gün yaşadığı çok heyecanlandığını aktaran kırmızı-beyazlı futbolcu, "Sonuç olarak Sivasspor gibi büyük, köklü bir kulübe ilk adımı attım. Buraya beni alan Dağhan hocam ve Gökhan Ertunç hocam vardı. Heyecan verici bir zamandı. U13 döneminde buraya geldim. İlk profesyonel imzamı attığımda 18 yaşındaydım. Tarif edilemez bir duygu vardı içimde. Mutluyum, hedeflerim var. Hedeflerimi gerçekleştirip en üst yerlere, en üst seviyeye çıkmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

"Asla pes etmem"

Pes etmeyen, mücadeleci ve hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, "Takım arkadaşlarımdan, ağabeylerimden, hocalarımdan alabildiğim kadar şey öğrenip onu oyunuma yansıtmak istiyorum. Sahada süre alarak gelişmek ve tecrübe kazanmak istiyorum. Yani bunun için sürekli kendi bölgemde oynayan oyuncuların maçlarını izliyorum. Eksik yönlerime bakıp, onların ne yaptığına bakıp bunu kendi oyunuma yansıtmak istiyorum. Inter'de oynayan Alessandro Bastoni'yi beğeniyorum. Kendi özelliklerim onun özelliklerine biraz daha yatkın, benziyor. Ondan dolayı örnek aldığım oyuncu diyebilirim" dedi.

"Çok heyecan verici bir duyguydu"

Geçtiğimiz sezon başında ilk maçta Trabzonspor'a karşı oynadıkları mücadelede Süper Lig heyecanı yaşadığını hatırlatan Emirhan Başyiğit, "O anı unutmak mümkün değil. Bülent Uygun döneminde sağ olsun hocam forma şansı verdi. Çok heyecan verici duyguydu çünkü yıllardan beri hedeflediğim hep A takımla maça çıkmaktı, Trabzonspor'a karşıydı. Trabzonspor da köklü bir kulüp, büyük bir camia. Benim adıma çok güzel geçen bir maçtı. Ailem olsun, arkadaşlarım olsun, ağabeylerim olsun, desteğini hiç esirgemedi" ifadelerini kullandı.

Başyiğit, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Bu yolda inşallah tribünleri doldururlar. 12. oyuncu olarak taraftarımız tam desteğiyle yanımızda olsun, gerisini bize bıraksınlar" şeklinde konuştu.

"Hedefim Avrupa"

Hedeflerinden de bahseden 20 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle hedefim burada sakatlıksız, kazasız belasız bir sezon geçirmek. Oynayabildiğim kadar çok sayıda maç oynayıp burada sezonu tamamlamak istiyorum. İnşallah Sivasspor ile şampiyon olup, bu sevinci yaşamak istiyorum. Sonrasında her oyuncunun olduğu gibi benim de hedefim Avrupa'da forma giymek, Avrupa'da ülkemi temsil etmek" değerlendirmesinde bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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