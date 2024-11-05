Emirhan Bulut 3.lükle Hedefe Yürüyor

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Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Okulları Tenis Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden 18 yaşındaki milli sporcu Emirhan Bulut, başarılarını artırarak ilk 100 tenisçi arasına girmeyi hedefliyor.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca (ISF) Bahreyn'in Manama şehrinde 23-31 Ekim'de düzenlenen şampiyonaya katılan Bulut, yarı finalde Romanyalı rakibine elendi. Melih Anavatan ile karşılaşmasında 3'üncülüğü elde eden Bulut'un yer aldığı milli takım da yarı finalde Çin'e elendi, Belçika ile yapılan 3'üncülük maçından galip çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çalışmalarını sürdüren genç milli tenisçi, dünya klasmanında ilk 100 tenisçi arasında yer almayı istiyor.

"Dünya klasmanlarında puan almaya başladım"

Bulut, AA muhabirine, hem teklerde hem de takımlar kategorisinde üçüncülük kazanmalarının güzel duygu olduğunu dile getirdi.

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bulut, "Benim için çok güzel bir hafta geçti. Birçok maç oynadım, 12-14 civarında ve sadece 2 kez kaybettim. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyordum ama 3'üncülük de benim için güzel başarı." diye konuştu.

Bulut, en prestijli turnuvalarda mücadele etmek istediğini, dünya klasmanlarında puan almaya başladığını ve ilk 100'e girmeyi hedeflediğini aktardı.

Başarısında babasının büyük pay sahibi olduğuna değinen Bulut, "Babam beni küçük yaşta spora yöneltti, tenisi böylelikle seçtim. Küçüklükten beri sporun hayatımda olacağını söylemişti. Her zaman, 'Sporda başarılı ol ya da olma çalış, eğlen, sporunu yap' demişti. Böylelikle başarı geldi, çalışarak kazandım." şeklinde konuştu.

Oğlunun son zamanlardaki başarısından dolayı çok gururlandıklarını ifade eden baba Halil Bulut da "Tenisi seviyor, başarılı olmak için çok çalıştı, emek verdik. Bundan dolayı Darıca Tenis Kulübü'ne, antrenörümüz Şahin Beyazgül'e çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.