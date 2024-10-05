Emlak Konut, Tarsusspor’u Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Emlak Konut, Tarsusspor’u Mağlup Etti

Emlak Konut, Tarsusspor’u Mağlup Etti

TKBSL 2. haftasında Emlak Konut, İlkem Yapı Tarsusspor'u 78-74 yenerek galip geldi.

05.10.2024 18:01
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Mustafa ERCAN/MERSİN,

İlkem Yapı Tarsus - Emlak Konut: 74-78

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Mustafa Çeltiker, Sait Nedim Çelik

İlkem YAPI TARSUSSPOR: Ecem Erk 1, Aisha Sheppard 14, Shyla Jade Heal 10, Büşra Akgün 11, Banu Şimşek, 3, Jillian Chantel Alleyne 13, Courtney Alexandria Hurt 22

EMLAK KONUT: Gamze Takmaz 8, Jessica Thomas 18, Sehernaz Çidal 2, İnci Güçlü 8, Victoria Ayo Macaulay 18, Berfin Sertoğlmu 6, Robyn Lashae Parks 18.

1'İNCİ PERİYOT: 24-12

DEVRE: 40-43

3'ÜNCÜ PERİOT: 56-68

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi (TKBSL) 2'nci haftasında Mersin'de İlkem Yapı Tarsusspor Emlak Konut parkede karşılaştı. Maça İlkem Yapı Tarsusspor; Aisha Sheppard, Shyla Jade Heal, Elif Emirtekin, Jillian Chantel Alleyne Courtney Alexandria Hurt, Emlak Konut ise; Jessica Thomas, Sehernaz Çidal, İnci Güçlü, Victoria Ayo Macaulay ve Robyn Yashae Parks beşlisi ile çıktı. Kıyasıya geçen karşılaşmadan Emlak Konut parkeden 78-74 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Emlak Konut, Tarsusspor’u Mağlup Etti - Son Dakika

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