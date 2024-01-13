- Emre Belözoğlu: "Biz transfer yasağının kalkacağını düşünüyoruz"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz transfer yasağının kalkacağını düşünüyoruz. Ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. Biz birçok şeyi aslında kafamızda hazırlamıştık. Yani bizim oyuncularla da görüşmelerimiz olmuştu. Mevkilerimiz de belliydi ama bizim zaten mevcut 15 yabancı oyuncumuz var" dedi.

Trenyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için başsağlığı dileyerek başladı.

Belözoğlu, galibiyet aldıkları için takım olarak mutlu olduklarını söyleyerek, "Bizim için önemli bir maçtı. Antalyaspor maçından sonra aramızda yaptığımız analizler skor anlamında karşılığını vermese de oyun anlamında her berabere kaldığımız maç hatta bence kaybettiğimiz Trabzonspor maçı dahil olmak üzere her maçı kazanabilirdik ama o süreç sonunda 5 beraberlik sonunda bir mağlubiyet gelince ister istemez maçı kazanamıyormuşuz gibi oyuncunun üzerinde bir baskı oluşturdu. Bugün bu anlamda önemli buluyorum. Antalyaspor maçından sonra oluşan süreç oyuncuların reaksiyonu bizim onlara gösterdiklerimizi uygulama çabaları, bir teknik adam olarak, bir abileri olarak beni çok mutlu ediyor. İyi grup enerjisine sahip bir takımım var" ifadelerini kullandı.

FIFA tarafından MKE Ankaragücü'ne verilen 3 dönem transfer yasağının kalkacağını düşündüklerini belirten Emre Belözoğlu, "Yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerde onlar da bize bunu sözünü verdiler. Camiaya da bunun sözünü verdiler zaten. Biz bunu kalkacağını düşünüyoruz. Ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. Biz birçok şeyi aslında kafamızda hazırlamıştık. Yani bizim oyuncularla da görüşmelerimiz olmuştu. Mevkilerimiz de belliydi ama bizim zaten mevcut 15 yabancı oyuncumuz var. Öncelikle bazı oyuncularla vedalaşmamız gerekiyor. O tarafa açmak için planlarımız ve görüşmelerimiz var. Çünkü bir yanda da bizi burada yarışıyoruz. Yani şimdi ben mesela mevcut kadroda bulunan oyuncularla belki 1-2 tanesi ile yollarımı ayırmak zorunda kalacağım. Aynı zamanda da bir hedefim var. Maç kazanmam gerekiyor. Kolay bir süreç değildi benim için ama artık kararlarımızı verdik. Yönetimimize de ilettik. Gerek ben gerek yöneticilerimizi görüşmeleri yapıyorlar. Bu süreç bizim için kolay olmayacak ama öncelikli olarak transfer tahtasını açmamız gerekiyor. Bu yasağı kaldırmamız gerekiyor. Biz bir çalışma yapmıştık. Ben bu formaya layık yani en azından 3 aylık süreçte camianın, taraftarının ne istediğini gözlemleyebiliyorum, inşallah yanılmayız. Doğru oyuncular getireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.