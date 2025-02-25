Emre Belözoğlu, Gençlerle Kariyer Sohbeti Yaptı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Gençlerle Kariyer Sohbeti Yaptı

Emre Belözoğlu, Gençlerle Kariyer Sohbeti Yaptı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, GÜNKAF'ta gençlerle bir araya gelerek kariyer deneyimlerini paylaştı.

25.02.2025 19:16
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalya'da düzenlenen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen fuar, 24-25 Şubat'ta Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve 7 üniversitenin iş birliğiyle yapılan fuarda, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kariyer zirvesi etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Belözoğlu, buradaki konuşmasında, Antalyaspor'daki görevinde 40 güne yaklaşırken takımdan memnun olduğunu söyledi.

Takımın enerjisi yüksek, karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Belözoğlu, "Şehirle ve formayla bağlarını güçlü hisseden oyunculara sahibiz. Bu da benim için çok değerli. İşimiz, verdiğimiz söz üzerine çok çalışmak. Şu an işler fena gitmiyor ama hikayenin nasıl başladığı değil, nasıl sonlandığı önemli. İnşallah bu süreci güzel bir şekilde tamamlarız." diye konuştu.

İstanbul'un Yedikule semtinde dar sokaklarda büyüdüğünü ve futbol tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını söyleyen Belözoğlu, 14 yaşında Galatasaray altyapısına transfer olduğunu ve yurt dışındaki futbol kariyerinin ardından çeşitli kulüplerde önemli deneyimler edindiğini anlattı.

Belözoğlu, Galatasaray, İnter, Newcastle, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir gibi kulüplerde oynadığını, her birinin kendisi için çok değerli tecrübeler olduğunu aktardı.

"Antalyaspor'un başarısına odaklanmış durumdayız"

Teknik direktörlük kariyerinde başarılı olmak istediğini belirten Emre Belözoğlu, "Antalyaspor'u daha iyi yerlere taşımak için çalışıyorum. Hem ulusal hem de uluslararası hedeflerim var. Futbolculukta başardıklarımı, teknik direktörlükte de başarmak istiyorum." dedi.

Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Belözoğlu, Fenerbahçe'yi çalıştırma hedefinin olup olmadığı sorusuna, "Tabii ki her teknik adamın hedefinde Fenerbahçe'yi çalıştırma hedefi vardır. Ancak ben şu an Antalyaspor'u çalıştırıyorum ve tamamen takımımla birlikte Antalyaspor'un başarısına odaklanmış durumdayız." yanıtını verdi.

Gençlere aile desteğinin çok önemli olduğunu hatırlatan Belözoğlu, hayallerinin ve hedeflerinin peşinden koşmalarını, çok çalışıp, asla pes etmemelerini tavsiye etti.

Programın ardından Belözoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve taraftarların formalarını imzaladı.

Etkinlik sonunda Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen tarafından Belözoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Gençlerle Kariyer Sohbeti Yaptı - Son Dakika

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