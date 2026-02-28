Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı - Son Dakika
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı
28.02.2026 15:30
Süper Lig'in 24. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybetti. Küme düşme hattında yer alan İstanbul ekibi, rakibini yakalama anlamında büyük fırsatı kaçırdı.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çaykur Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.

RİZESPOR'DAN 3 GOLLE 3 PUAN

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Dervişoğlu, 56. dakikada Valentin Mihaila ve 80. dakikada Adedire Mebude kaydetti.

KASIMPAŞA BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI

Bu sonuçla birlikte küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa, 20 puanda kalarak rakibine yaklaşma anlamında fırsat tepti. Çaykur Rizespor ile 27 puana yükselerek alt sıralarla olan puan farkını açtı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk edecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • muratyaman55 muratyaman55:
    bütün enerjisini önceki hafta bitirdi,fb yi değil rakibini yeneceksin emre bey.kendi egolarınız uğruna çalıştığınız kuruma ihanetir bunun adı 5 0 Yanıtla
  • Yunus Murtezaoglu Yunus Murtezaoglu:
    Rizespor son iki haftadır çok çok iyi futbol oynuyor . 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
